ИА «Ореанда-Новости». Оригинальную литературно-музыкальную композицию по мотивам сказов Павла Бажова «Хозяйка Медной горы» и «Малахитовая шкатулка» представят актёры Сати Спивакова и Владимир Кошевой в Театральном зале ММДМ 6 апреля 2019 года. Музыкальными иллюстрациями к сказам станут шедевры Бородина, Прокофьева и Шостаковича в оригинальных переложениях для дуэта органа и фортепиано в исполнении Даниэля и Евгения Зарецких.

Русский писатель Павел Бажов открыл всему миру великий Уральский край и подарил читателям немало историй, в основу которых легли народные сказания и легенды о главном богатстве Урала – его людях. Среди наиболее известных бажовских сказов – «Хозяйка Медной горы» и «Малахитовая шкатулка». Их персонажи живут в местах, где буквально под ногами находятся залежи золота и драгоценных камней. Перед ними встает сложный выбор между верностью настоящим чувствам и возможностью сказочно обогатиться.

Две сказочные истории Бажова актёры Сати Спивакова и Владимир Кошевой представят в оригинальной постановке «Тайные сказы Урала», объединившей художественное слово и музыку. «Раньше я никогда не выступала в амплуа народницы. Именно это – нужная интонация, выговор, способность органично войти в них – было поначалу сложным. Сказ нельзя читать так, как читаешь, допустим, поэзию Ахматовой. Здесь я и Хозяйка Медной горы, и дочь горного мастера Степана Танюшка, и его жена Настасья. Надо только голосом своим донести до зрителей дивную сказку Бажова, чтобы они увидели живую картину», – рассказывает Сати Спивакова.

В исполнении Даниэля и Евгения Зарецких в этот вечер прозвучат сочинения Шостаковича, Прокофьева и Бородина в оригинальных переложениях для дуэта органа и фортепиано. «Восхищаясь бажовскими сказами, где каждое слово необыкновенное, можно подумать, что это старинное русское искусство, а на самом деле Бажов сумел погрузиться в искомую Русь в страшные для страны годы – конец 1930–х – 1940–е. Музыка всё соединяет. А с органом, мне кажется, это приобретает ещё больший масштаб», – отмечает Сати Спивакова.

Премьера постановки состоялась в Перми в 2018 году, московские зрители впервые увидят «Тайные сказы Урала» 6 апреля в Доме музыки.