ИА «Ореанда-Новости» В возрасте 52 лет в Калифорнии ушла из жизни актриса Стефани Нижник. О смерти артистки пишет Variety. Причина её смерти пока не названа.

Нижник известна зрителям по роли доктора Эвелин Аризу в сериале «Остаться в живых». Также одна из её знаменитых ролей - Перим в фильме «Звездный путь: Восстание». Помимо этого она также играла в сериалах «Анатомия страсти», «C.S.I.: Майами», «Морская полиция: Спецотдел». Нижник активно поддерживала благотворительные организации, помогающие детям и животным.