Актриса, известная по фильму "Стар Трек", умерла в возрасте 83 лет в одном из хосписов американского города Лас-Вегас. У актрисы был рак поджелудочной железы. Информация о смерти Дайанн Торн была подтверждена её супругом актёром Ховардом Морером, который прожил с ней в браке сорок четыре года.Героинь Торн можно увидеть в полнометражных лентах и сериалах "Дом колдуна", "Настоящие мужчины", "Ария", "Убийство официанток", "Кровавый шабаш".