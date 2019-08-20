О дате, времени и месте прощания в театре обещали сообщить дополнительно.Назарова снималась более чем в 80 картинах и телесериалах. Самой известной её ролью в последние годы была Надежда Михайловна, бабушка Виктории, главной героини сериала «Моя прекрасная няня». В 1976 году Назарова удостоена звания Заслуженная артистка РСФСР, в 2001 году получила почетное звание народной артистки России.