ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба театра «Содружество актёров Таганки» сообщила, что 3 сентября скончалась 79-летняя народная артистка РСФСР Зинаида Славина. Актриса умерла после продолжительной болезни. Панихида пройдёт в театре. Дата и место похорон пока неизвестны.

Зинаида Славина родилась в Петергофе в 1940 году. Окончила Щукинское училище. Актриса сыграла главную роль в студенческом спектакле «Добрый человек из Сезуана», который стал первым спектаклем Театра на Таганке под руководством Юрия Любимова. В течение четверти века Зинаида Славина была ведущей актрисой легендарной труппы. В 1993 году после раскола она перешла в новый театр «Содружество актёров Таганки». Артистка также снималась в кино, на её счету множество эпизодических ролей и одна из главных ролей в фильме Сергея Соловьёва «Егор Булычов и другие».