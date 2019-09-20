ИА «Ореанда-Новости» Выдающаяся оперная певица, народная артистка СССР, заслуженная артистка РФ Ирина Богачёва умерла на 81-м году жизни. О её кончине сообщили в Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, в которой она работала заведующей кафедрой сольного пения.

В городском комитете по культуре рассказали, что прощание с артисткой состоится 23 сентября в Мариинском театре.

Ирина Богачёва начала выступать в 1964 году на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне – Мариинский театр). В 1968–1969 годах певица проходила стажировку в театре «Ла Скала» (Милан). С большим успехом выступала в известнейших оперных театрах «Ла Скала», «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк), «Ковент-Гарден» (Лондон), «Опера Бастилии» (Париж) и других.