ИА «Ореанда-Новости». Вчера скончалась российская писательница и переводчица серии всемирно известных книг о Гарри Поттере Марина Спивак. Это произошло в результате болезни.

20 июля оборвалась жизнь переводчицы очень популярных книг о Гарри Поттере Марины Спивак. Женщина скончалась в результате тяжелой болезни, об этом сообщило само издательство, которое выпускало книги с её переводами - «Махаон». Также начальница издательства «Фантом Пресс» объявила о преждевременной кончине Спивак. Чуть позже средства массовой информации официально уточнили информацию и также сообщили о смерти российской писательницы и переводчицы.



Они подтвердили, что жизнь писательницы оборвалась в связи с тяжелой болезнью. Подробности о месте и времени прощания с Мариной пока что не сообщаются.

Ранее на Спивак обрушилась критика со стороны читателей и поклонников серии выдуманных рассказов о Гарри Поттере и его друзьях. В частности, раскритиковали её переводы.



Например, в своих книгах писательница Северуса Снейпа называла Злодеусом Злеем - это особенно сильно раздражало фанатов историй о магии.



Сама Спивак призналась, что во время того, как она публиковала свои переводы на просторах Интернета, ничего подобного она в свой адрес не слышала, наоборот, все её работы получали восторженные комментарии и благодарности переводчице. Но после того, как текст перенесли из электронных девайсов в книжные издания, на Марину обрушились угрозы и критика в большом количестве.

За свою писательскую деятельность Спивак написала два собственных романа. Издательство «Фантом Пресс» напечатало и растиражировало «Год чёрной луны» Марины, а произведение с английским названием «A World Elsewhere» было написано также целиком на иностранном языке. Однако самую большую известность Спивак получила всё же благодаря своим переводам книг о Гарри Поттере, а не из-за романов.

Первое время эти переводы выпускались неофициально, как некий альтернативный вариант к издательству «Росмэн», в связи с чем представители издательства и правообладатели вынуждали удалить работы с сайтов для фанатов. Зато пять лет назад переводы Спивак смогли напечатать на официальной основе.