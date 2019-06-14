Ключевой актрисы таких легендарных "мыльных" сериалов как "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза" не стало на 55-м году жизни.В последнее время Эдит Гонсалес боролась с таким недугом как рак яичников. В 2016 году медики поставили ей этот диагноз. Далее последовали операции и курс химиотерапии. Два года назад Эдит Гонсалес, казалось бы, победила заболевание, однако, болезнь оказалась сильнее.У Эдит Гонсалес осталась дочь 14-ти лет.Актрису Эдит Гонсалес хорошо знали в нашей стране.В первом фильме Гонсалес сыграла роль Леонеллы Вильяреаль, во втором - роль молодой красавицы Марисабель. Эдит Гонсалес Фуэнтес родилась в 1964 году в Мексике. Воспитанием Эдит занималась её бабушка. Девочка рано появилась в кино - уже в пять лет она попала на экраны мексиканских зрителей. Наибольшую популярность Эдит Гонсалес принесли мексиканские сериалы, которые были сняты в 80-90-х годах прошлого века. Актрисе было всего 15 лет, когда она получила роль Марисабель в сериале "Богатые тоже плачут". В начале "нулевых" этого века Эдит Гонсалес не покинула мексиканский кинематограф - она сыграла знаковые роли в таких сериалах как «Бесчувственная», «Жестокий мир», «Донья Барбара», «Хамелеоны».На протяжении всей своей творческой карьеры Эдит Гонсалес была верна исключительно мексиканскому кинематографу - до конца своих дней Эдит ни разу не приняла участия ни в одном из фильмов, снятых в Голливуде.