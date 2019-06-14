14.06.2019, 22:21
Скончалась звезда "Дикой Розы" Эдит Гонсалес
ИА "Ореанда-Новости" Вчера, 13 июня, ушла из жизни актриса и танцовщица мексиканского происхождения Эдит Гонсалес. Ключевой актрисы таких легендарных "мыльных" сериалов как "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза" не стало на 55-м году жизни.
В последнее время Эдит Гонсалес боролась с таким недугом как рак яичников. В 2016 году медики поставили ей этот диагноз. Далее последовали операции и курс химиотерапии. Два года назад Эдит Гонсалес, казалось бы, победила заболевание, однако, болезнь оказалась сильнее. В 2019 году болезнь вернулась, и вчера актрисы не стало. У Эдит Гонсалес осталась дочь 14-ти лет.
Актрису Эдит Гонсалес хорошо знали в нашей стране. В конце 1980-х годов на экраны телевизоров вышли такие "мыльные" оперы как "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза". В первом фильме Гонсалес сыграла роль Леонеллы Вильяреаль, во втором - роль молодой красавицы Марисабель. Эдит Гонсалес Фуэнтес родилась в 1964 году в Мексике. Воспитанием Эдит занималась её бабушка. Девочка рано появилась в кино - уже в пять лет она попала на экраны мексиканских зрителей. Наибольшую популярность Эдит Гонсалес принесли мексиканские сериалы, которые были сняты в 80-90-х годах прошлого века. Актрисе было всего 15 лет, когда она получила роль Марисабель в сериале "Богатые тоже плачут". В начале "нулевых" этого века Эдит Гонсалес не покинула мексиканский кинематограф - она сыграла знаковые роли в таких сериалах как «Бесчувственная», «Жестокий мир», «Донья Барбара», «Хамелеоны». Актриса до последнего времени активно была занята на съёмках - сериал «Три семьи», вышедший в прошлом году, стал для Эдит Гонсалес последним.
На протяжении всей своей творческой карьеры Эдит Гонсалес была верна исключительно мексиканскому кинематографу - до конца своих дней Эдит ни разу не приняла участия ни в одном из фильмов, снятых в Голливуде.
В последнее время Эдит Гонсалес боролась с таким недугом как рак яичников. В 2016 году медики поставили ей этот диагноз. Далее последовали операции и курс химиотерапии. Два года назад Эдит Гонсалес, казалось бы, победила заболевание, однако, болезнь оказалась сильнее. В 2019 году болезнь вернулась, и вчера актрисы не стало. У Эдит Гонсалес осталась дочь 14-ти лет.
Актрису Эдит Гонсалес хорошо знали в нашей стране. В конце 1980-х годов на экраны телевизоров вышли такие "мыльные" оперы как "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза". В первом фильме Гонсалес сыграла роль Леонеллы Вильяреаль, во втором - роль молодой красавицы Марисабель. Эдит Гонсалес Фуэнтес родилась в 1964 году в Мексике. Воспитанием Эдит занималась её бабушка. Девочка рано появилась в кино - уже в пять лет она попала на экраны мексиканских зрителей. Наибольшую популярность Эдит Гонсалес принесли мексиканские сериалы, которые были сняты в 80-90-х годах прошлого века. Актрисе было всего 15 лет, когда она получила роль Марисабель в сериале "Богатые тоже плачут". В начале "нулевых" этого века Эдит Гонсалес не покинула мексиканский кинематограф - она сыграла знаковые роли в таких сериалах как «Бесчувственная», «Жестокий мир», «Донья Барбара», «Хамелеоны». Актриса до последнего времени активно была занята на съёмках - сериал «Три семьи», вышедший в прошлом году, стал для Эдит Гонсалес последним.
На протяжении всей своей творческой карьеры Эдит Гонсалес была верна исключительно мексиканскому кинематографу - до конца своих дней Эдит ни разу не приняла участия ни в одном из фильмов, снятых в Голливуде.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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