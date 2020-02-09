Скончалась звезда мировой оперы Мирелла Френи

9 февраля 2020-го года в итальянской Модене после продолжительной болезни скончалась знаменитая итальянская оперная певица Мирелла Френи. 27 февраля ей бы исполнилось 85 лет.



Мирелла Френи была выдающейся сопрано своего времени, блиставшей во всех крупнейших театрах мира - таких, как "Ла Скала", "Метрополитен Опера", "Ковент-Гарден".



Знаменитые её роли - Тоска ("Тоска), Виолетта ("Травиата"), Елизавета ("Дон Карлос"), Дездемона ("Отелло"), Аида ("Аида"), Мими ("Богема"), Микаэла ("Кармен"), Татьяна ("Евгений Онегин"), Маргарита ("Фауст"), Адина ("Любовный напиток"), и другие.



Работала с самыми выдающимися дирижёрами - Гербертом фон Караяном, Рикардо Мути, Клаудио Аббадо, Карлосом Клайбером, и другими.



В 1974-м году Френи приезжала в Москву в рамках известнейших гастролей театра "Ла Скала" в СССР.



Была близкой подругой и постоянным сценическим партнёром величайшего тенора 20-го века Лучано Паваротти, с которым родилась в одном городе (Модена). Была замужем за выдающимся болгарским певцом Николаем Гяуровым, с которым часто выступала в совместных спектаклях.

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