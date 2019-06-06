ИА «Ореанда-Новости» Утром 6 июня от онкологического заболевания скончался 59-летний советский и российский актёр театра и кино Александр Кузнецов.

Наибольшую известность ему принесли роли в кинокартинах «Джек Восьмёркин – американец» и «Парад планет». Всего он сыграл более чем в 70 фильмах, среди которых «Комедия строгого режима», «Аэлита, не приставай к мужчинам», «Две стрелы. Детектив каменного века», сериалы «Метод Фрейда», «Гадалка», «Глухарь». Актёр работал не только в России, но и в США, где был задействован в кинолентах «Разрушитель», «Миротворец», в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210», «Полиция Нью-Йорка», «Санта-Барбара».