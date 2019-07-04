04.07.2019, 23:44
Скончался актёр Артуро Фернандес
ИА «Ореанда-Новости» 90-летний деятель в сфере кино прославился во всем мире ещё несколько десяток лет назад. "Лучшие времена", "Обнажённый брак" и многие другие картины числятся в его актёрской карьере. Но она не заканчивается на одном кино: мужчина долгое время работал и в театре, получив множество главных ролей.
Испанец никогда не прекращал трудиться до возникновения проблемы со спиной в апреле 2019 года. Тогда ему пришлось срочно лечь в больницу, где он и провёл остаток своих дней.
Испанец никогда не прекращал трудиться до возникновения проблемы со спиной в апреле 2019 года. Тогда ему пришлось срочно лечь в больницу, где он и провёл остаток своих дней.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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