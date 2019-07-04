Но она не заканчивается на одном кино: мужчина долгое время работал и в театре, получив множество главных ролей.Испанец никогда не прекращал трудиться до возникновения проблемы со спиной в апреле 2019 года. Тогда ему пришлось срочно лечь в больницу, где он и провёл остаток своих дней.