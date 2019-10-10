Информация была предоставлена сотрудниками Музея кошки.

Художник из города Санкт-Петербурга Владимир Румянцев скончался вчера, 9 октября, на шестьдесят третьем году жизни. Об этом сообщили работники Музея кошки, с которыми художник находился в тесной связи последнее время. Владимир Румянцев стал известен широкой общественности после выхода в свет серии ироничных картин под названием «Петербургские коты». Кроме того, тема кошек постоянно присутствует в творческом наследии художника – он создал эмблему Музею кошек и стал автором знаменитого кошачьего кафе на Литейном проспекте «Республика котов». Стоит также отметить, что в апреле текущего года Владимира Румянцева выдвинули на премию «ЗаМУРчательные люди». Эту награду два последних года получают жители города на Неве, которые относятся с особым трепетом к усатым питомцам.

Владимир Румянцев родился в 1957 году в городе Череповце. В 1972 году переехал в город Санкт-Петербург, где окончил художественную школу имени Серова, а позднее Государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина при Российской академии художеств. Эти животные у Владимира Румянцева ведут активную культурную жизнь. На рисунках показано, как они устраивают романтические свидания на крышах и прогуливаются по городским набережным. Есть сюжеты, где коты беседуют с Александром Пушкиным на литературные темы. Усатые создания на картинах Румянцева распевают романсы и блюз под гитару или скрипочку.

Информация о том, где и когда состоятся похороны художника Владимира Румянцева, в настоящий момент не поступало.