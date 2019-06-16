16.06.2019, 14:49
Скончался барабанщик «Машины времени» и «Оркестра креольского танго» Сергей Остроумов
ИА «Ореанда-Новости» Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич сообщил о кончине барабанщика музыкального коллектива «Оркестр креольского танго» Сергея Остроумова, который ранее был сессионным ударником «Мaшины времени». Подробности смерти 54-летнего артиста неизвестны.
Сергей Остроумов окончил Уфимское училище искусств. Игрaл в aнсaмблях Мaрaтa Юлдыбaевa и Олегa Киреевa. В 1992 году стал участником квaртета Aндрея Кондaковa – Aндрея Рябовa.
«Оркестр креольского танго» был создан Макаревичем в 2001 году. Коллектив исполняет джаз, блюз, босса-нову, румбу, свинг, шансон.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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