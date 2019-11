ИА «Ореанда-Новости». Бас-гитарист Дуглас Лубан американской группы The Doors умер в возрасте 71 года, пишет «МК».



О смерти музыканта рассказала его жена, Лубан скончался 20 ноября, причины смерти не называются.



На странице группы появилась надпись: «Даг внес неоценимый вклад в развитие рон-н-ролла и самих The Doors».



Даг Лубан принимал участие в записи трёх студийных альбомов The Doors - Strange Days, Waiting for the Sun и The Soft Parade.