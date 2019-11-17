ИА «Ореанда-Новости». Знаменитый британский фотограф Терри О’Нилл скончался в своём доме.



Об этом сообщает британское издание Mirror.

Фотограф скончался в воскресенье в возрасте 82 лет в своём доме. Причиной смерти стала болезнь, преследовавшая О’Нилла на протяжении долгого времени. По данным СМИ, он страдал онкологией.

Об утрате сообщил представитель компании Iconic Images, представляющей известных фотографов.

За свою карьеру О’Нилл стал фотографом, чьи фотографии узнавали миллионы людей. Он фотографировал выдающихся людей и исторических личностей. В объектив его камеры попадали Элтон Джон, Rolling Stones, Beatles, королевская семья, различные политики и другие.