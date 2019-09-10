Информация об этом появилась в издании The New York Times.

Сегодня стало известно, что современный американо-швейцарский фотограф, кинорежиссёр и оператор Роберт Франк скончался вчера, 9 сентября, в возрасте девяноста четырёх лет. Местом смерти фотографа стала провинция под названием Новая Шотландия, расположенная на территории Канадского государства. В настоящее время ещё не озвучены причины и обстоятельства смерти мастера документальной фотографии.

Роберт Франк родился 9 ноября 1924 года в городе Цюрихе (Швейцария). В годы Второй мировой войны он изучал искусство фотографии и графики. После войны много путешествует по миру, работал в таких странах как Испания, Италия, Боливия, Перу, Франция, Великобритания, выполняя различные фотозаказы для прессы. В 1953 году стал одним из организаторов выставки под названием «Послевоенные европейские фотографы», расположенной в здании Музея современного искусства в Нью-Йорке. 1955 год стал для Роберта Франка годом получения престижной стипендии Фонда Гуггенхайма, благодаря которой он объездил всю страну, создавая серию уникальных снимков. Около двадцати восьми тысяч снимков были сделаны мастеров в течение 1957 года.

Роберт Франк опубликовал свою книгу «The Americans». Специалисты считают это издание одним из наиболее влиятельных и авторитетных фотографических книг XX века. Благодаря этой книге в фотоискусстве был сформирован новый тип фотографического видения. С 1958 года Роберт Франк начал активную деятельность в кинематографе, оставив, таким образом, занятие фотографией. Последние серии снимков вышли в 1990-х годах.