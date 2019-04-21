ИА «Ореанда-Новости» В Возрасте 73-х лет ушёл из жизни телеведущий и диктор Михаил Быков. Об этом сообщила его дочь Марианна в воскресенье, 21 апреля.

Дочь диктора рассказала, что её отец в последнее время сильно болел, в последнюю неделю перед смертью он плохо себя чувствовал. Голосом Быкова звучат объявления станций в метро Санкт-Петербурга, Марианна добавила, что для него это была «последняя зацепка». Где пройдут похороны диктора, пока не сообщается, сам же он хоте покоится на Комаровском поселковом кладбище.

Михаил Быков родился в 1945 году. Он окончил в театральное училище на курсе Зиновия Корогодского, после чего работал по распределению в Рязанском ТЮЗе.

С 1969 года начинает свой путь на радио в должности практиканта-диктора, затем в 1971 ему начинает работу на телевидении. Он вел программу новостей, несколько передач, праздничные концерты. Также Быков озвучивал названия станций в питерском метрополитене.