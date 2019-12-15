ИА «Ореанда-Новости». Журналист и государственный деятель Михаил Ненашев умер в ночь на воскресенье.

О смерти выдающегося деятеля сообщил секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир. Он выразил глубочайшие соболезнования родным и близким Ненашева от всех коллег и журналистов России. Шафир отметил, что с уходом журналиста ушла целая эпоха, потерю которой невозможно восполнить.

Причины смерти выясняются, однако с большей вероятностью Ненашев скончался из-за преклонного возраста. Журналисту недавно исполнилось 90 лет.

Тимур Шафир также добавил, что сегодняшний день является днём поминовения ушедших коллег. То, что Ненашев скончался именно в этот день, добавляет печали и боли.



Михаил Ненашев – журналист, государственный деятель, педагог. Он родился в 1929 году в Челябинской области. За всю свою жизнь он успел сменить множество амплуа, побыв главным редактором газеты «Советская Россия», председателем Гостелерадио СССР и министром печати и информации в СССР.