Березин известен по таким песням, как «Снег кружится», «Идет солдат по городу», «На дальней станции сойду», «Мона Лиза» и другим. Его композиции исполняли Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова, Филипп Киркоров и другие артисты.Поэтесса Лариса Рубальская, которая много работала с Березиным, написала, что он был благородным и порядочным человеком. В 1988 году композитор получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 2001-м — Народного артиста России.