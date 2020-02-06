ИА «Ореанда-Новости». Умер голливудский актёр Кирк Дуглас.

Легендарный голливудский актёр Кирк Дуглас ушёл из жизни в возрасте 103 лет. Об этом сообщает журнал People, ссылаясь на его сына Майкла Дугласа, который также является известным актёром.

Дуглас-младший заявил, что для всего мира Кирк Дуглас стал легендой. Он был одним из тех актёров, которые попали в «золотой век» кинематографа. Также он подчеркнул, что отец прожил замечательную жизнь. Ему удалось оставить внушительное кинематографическое наследие будущим поколениям.

Кирк Дуглас принимал участие во множестве удачных картин, которые сделали из него звезду Голливуда. Больше всего актёр известен по фильмам «Спартак», «Викинг», «Детективная история», «Туз в рукаве» и многим другим лентам. Также он стал автором десяти книг.