ИА «Ореанда-Новости». Вокалист американской группы The Cars Рик Окасек скончался в возрасте 75 лет, пишет «Интерфакс».



Его тело обнаружили дома 15 сентября. По предварительным данным, смерть наступила от естественных причин.



The Cars – легендарная рок-группа. Музыканты записали семь альбомов, последний – в 2011 году. В прошлом году The Cars были включены в Зал славы рок-н-ролла.