ИА «Ореанда-Новости» 10 ноября в Москве на 39-м году жизни скончался Павел Пичугин, известный под псевдонимом Паша Фейсконтроль.

Его считают легендарным фейсконтрольщиком и одним из самых заметных деятелей столичной клубной сцены 2000-х годов.

Музыкант Дмитрий Ёжиков в интервью журналистам телеканала «360» указал следующее: «Точно, он нигде не тусовался, не гулял. Он был дома, один. Стало плохо, вызвал скорую. Скорая, говорят, не доехала. Пока нельзя ещё точно ничего сказать, но врачи говорили, подозрение на тромбоз, потому что у него недавно была операция на колене».

Некоторые средства массовой информации располагают информацией о том, что причиной смерти Пичугина стала остановка сердца, однако Ёжиков эти данные не подтвердил.