24.09.2019, 10:37
Скончался продюсер мультсериалов «Симпсоны» и «Рик и Морти»
ИА «Ореанда-Новости». Продюсер популярных мультиков «Симпсоны» и «Рик и Морти» Джоэл Майкл Мендел умер в возрасте 54 лет, пишет РИА Новости.
Супруга продюсера рассказала, что причиной смерти стали естественные причины. Мендел скончался у себя дома.
Соавтор мультсериала «Рик и Морти» Джастин Ройланд написал у себя в Twitter, что разрешен и не знает, что теперь будет делать.
«Симпсоны» и «Рик и Морти» получили четыре награды Эмми.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии