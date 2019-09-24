ИА «Ореанда-Новости». Продюсер популярных мультиков «Симпсоны» и «Рик и Морти» Джоэл Майкл Мендел умер в возрасте 54 лет, пишет РИА Новости.



Супруга продюсера рассказала, что причиной смерти стали естественные причины. Мендел скончался у себя дома.

Соавтор мультсериала «Рик и Морти» Джастин Ройланд написал у себя в Twitter, что разрешен и не знает, что теперь будет делать.



«Симпсоны» и «Рик и Морти» получили четыре награды Эмми.