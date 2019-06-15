Сообщается, что режиссёр долго болел. Мэр Флоренции Дарио Нарделла отметил, что Дзеффирелли был одним из величайших людей мировой культуры.Дзеффирелли прежде всего известен такими фильмами, как «Укрощение строптивой» и «Ромео и Джульетта». Его два раза номинировали на премию «Оскар», он пять раз получал премию Давида ди Донателло, дважды - премию «Эмми».