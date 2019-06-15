15.06.2019, 15:32
Скончался режиссёр Франко Дзеффирелли
ИА «Ореанда-Новости». Итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли умер в Риме в возрасте 96 лет.
Сообщается, что режиссёр долго болел. Мэр Флоренции Дарио Нарделла отметил, что Дзеффирелли был одним из величайших людей мировой культуры.
Дзеффирелли прежде всего известен такими фильмами, как «Укрощение строптивой» и «Ромео и Джульетта». Его два раза номинировали на премию «Оскар», он пять раз получал премию Давида ди Донателло, дважды - премию «Эмми».
Сообщается, что режиссёр долго болел. Мэр Флоренции Дарио Нарделла отметил, что Дзеффирелли был одним из величайших людей мировой культуры.
Дзеффирелли прежде всего известен такими фильмами, как «Укрощение строптивой» и «Ромео и Джульетта». Его два раза номинировали на премию «Оскар», он пять раз получал премию Давида ди Донателло, дважды - премию «Эмми».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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