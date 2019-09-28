Марк Захаров скончался после продолжительной болезни. Режиссёра похоронят на Новодевичьем кладбище. Время прощания будет известно позже.Захаров поставил почти 50 театральных постановок. Он также снял такие легендарные картины, как «12 стульев», «Тот самый Мюнхгаузен» и другие. Он был режиссёром более 20 телеспектаклей, написал сценарии более чем для 10 кинофильмов.