06.07.2019, 16:11
Скончался режиссёр Владимир Двинский
ИА «Ореанда-Новости». Умер российский режиссёр-документалист Владимир Двинский, сообщает ТАСС.
Режиссёр умер в возрасте 78 лет в Израиле. Его дочь Анна рассказала, что прощание будет в Израиле и в Москве.
Двинский был членом Российской академии кинематографических искусств «Ника». Он также входил в КиноСоюз с момента его основания. Кроме того, за всю свою карьеру он снял более 50 фильмов в жанрах документалистики и науч-попа.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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