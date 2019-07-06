ИА «Ореанда-Новости». Умер российский режиссёр-документалист Владимир Двинский, сообщает ТАСС.



Режиссёр умер в возрасте 78 лет в Израиле. Его дочь Анна рассказала, что прощание будет в Израиле и в Москве.



Двинский был членом Российской академии кинематографических искусств «Ника». Он также входил в КиноСоюз с момента его основания. Кроме того, за всю свою карьеру он снял более 50 фильмов в жанрах документалистики и науч-попа.