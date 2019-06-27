ИА «Ореанда-Новости» 25 июня в Москве скончался солист рок-группы «Високосный год» Илья Калинников, получивший известность как автор популярных песен «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и других. Причиной смерти 46-летнего артиста стала остановка сердца.

«Високосный год» был создан ещё в конце 1980-х годов. В 2000 году музыкальный коллектив выпустил единственный альбом под названием «Который возвращается» и стал обладателем «Золотой звезды» «Авторадио». Композиция «Тихий огонёк» была использована в качестве главной музыкальной темы в популярном телесериале «Дальнобойщики» 2001 года.