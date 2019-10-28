ИА "Ореанда-Новости" Сегодня ночью скончался советский диссидент и писатель Владимир Буковский. Ему было семьдесят шесть лет.

По информации, опубликованной на официальном сайте писателя, Владимир Буковский умер в Великобритании, в медицинском учреждении, расположенном на территории города Кембридж. Причиной смерти писателя стала остановка сердца. 30 декабря ему исполнилось бы семьдесят семь лет.

Владимир Буковский родился в годы Великой Отечественной войны, в городе Белебей Башкирской республики - здесь его семья находилась в эвакуации. Его отец Константин Буковский был известным журналистом. После окончания войны семья Буковских переезжает в Москву. В столице 1960-е годы для Владимира Буковского ознаменовались собраниями около памятника Владимиру Маяковскому. Он становится одним из организаторов проведения регулярных собраний молодого поколения. Буковского неоднократно отправляли на принудительное лечение. Причина заключалась в том, что писатель хранил у себя запрещённую на территории Советского Союза произведения «Новый класс» авторства Милована Джиласа. Кроме того, он занимался подготовкой митинга против дела писателей Синявского и Даниэля – в 1967 году его приговорили к лишению свободы. В общей сложности, Владимир Буковский провёл двенадцать лет в тюрьмах и психиатрических больницах.

После выхода из тюрьмы Буковский не побоялся рассказать о том, как расправляется советский режим с инакомыслящими, за что вновь был посажен в тюрьму на два года. Также ему дали пять лет заключения в лагерь строгого режима. В 1976 году произошёл обмен политическими заключёнными и Буковского освободили.

Буковский опубликовал произведение «Московский процесс», основанной на архивных документах КПСС. Выход этой книги и многих других состоялся уже на Западе. В последние годы своей жизни писателю диагностировали сердечное заболевание.