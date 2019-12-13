Представитель актёра Трейси Миллер рассказала, что Айелло скончался после недолгой болезни.Айелло работал с такими режиссёрами, как Вуди Аллен и Фрэнсис Форд Коппола, у которого снялся в «Крестном отце – 2». В 1990 году его номинировали на «Оскар» как лучшего актёра второго плана за роль в фильме «Делай, как надо».