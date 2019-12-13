13.12.2019, 22:58
Скончался сыгравший в «Крестном отце» актёр Дэнни Айелло
ИА «Ореанда-Новости». Американский актёр Дэнни Айелло умер в США на 87 году жизни, пишет РБК.
Представитель актёра Трейси Миллер рассказала, что Айелло скончался после недолгой болезни.
Айелло работал с такими режиссёрами, как Вуди Аллен и Фрэнсис Форд Коппола, у которого снялся в «Крестном отце – 2». В 1990 году его номинировали на «Оскар» как лучшего актёра второго плана за роль в фильме «Делай, как надо».
Представитель актёра Трейси Миллер рассказала, что Айелло скончался после недолгой болезни.
Айелло работал с такими режиссёрами, как Вуди Аллен и Фрэнсис Форд Коппола, у которого снялся в «Крестном отце – 2». В 1990 году его номинировали на «Оскар» как лучшего актёра второго плана за роль в фильме «Делай, как надо».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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