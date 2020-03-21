ИА «Ореанда-Новости». Умер американский музыкант и обладатель трёх «Грэмми» Кенни Роджерс. Легенда кантри-музыки, автор и исполнитель песен скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщила семья музыканта в его микроблоге в Twitter.

Близкие музыканта рассказали, что Кенни Роджерс скончался у себя дома по естественным причинам под присмотром врачей из хосписа и в окружении родных. Они также сообщили, что на фоне ситуации с пандемией коронавируса планируют провести небольшую церемонию прощания с музыкантом, на которой будут присутствовать самые близкие. Церемония же для друзей и фанатов будет проведена позже.

Кенни Роджерс стал автором множества всемирно известных хитов, в число которых входят такие композиции как «Lady»,«The Gambler», «Lucille» и другие.