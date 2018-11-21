ИА «Ореанда-Новости». Скрипач и шоумен Эдвин Мартон представит зрителям шоу «Stradivarius» в Светлановском зале Дома музыки 30 ноября.

Эдвин Мартон – венгерский композитор и скрипач, лауреат премии «Эмми». В 1996 году музыкант стал победителем конкурса скрипачей в Монреале, после чего получил право играть на легендарной скрипке Страдивари конца XVII века, на которой когда-то играл сам Никколо Паганини. За свою карьеру музыкант продал более пяти миллионов альбомов по всему миру и сыграл более тысячи концертов.

Музыка Эдвина Мартона звучит на выступлениях многих выдающихся фигуристов, таких как: Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Стефан Ламбьель. Для россиян имя музыканта стало известным в 2008-м году, когда вместе с Дмитрием Биланом и Евгением Плющенко он занял первое место на Евровидении.

«Stradivarius» – яркое шоу, в котором есть буквально все: шедевры мировой классики, фольклор, эстрадные хиты, известные саундтреки из кинофильмов, рок-композиции, лирика, электронная музыка – и все это в оригинальных аранжировках. Специальным гостем музыкального шоу станет Наталья Балахничева – заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов, прима-балерина театра «Кремлевский балет».



30 ноября 2018, Светлановский зал, 19:00

Шоу STRADIVARIUS

Эдвин Мартон, скрипка (Венгрия)

С участием симфонического оркестра