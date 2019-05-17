ИА «Ореанда-Новости» Изваяние «Кролика» из нержавеющей стали авторства американского художника Джеффа Кунса, была продана на торгах аукциона Christies за 91 миллион долларов. Эта сумма стала рекордной для мастера. По предварительным оценкам экспертов, скульптура, созданная в 1986 году, могла стоить около 60 миллионов долларов.

Как отмечается, в последние годы на мировых аукционах цены на арт-объекты растут, причём именно скульптуры в рейтинге состоятельных ценителей искусства опережают произведения живописи. Коллекционеры готовы заплатить внушительную сумму за понравившуюся скульптуру. «Кролик» здесь не исключение. Так, самой дорогой скульптурой, когда-либо проданной на аукционных торгах, стал «Шагающий человек I» авторства Альберто Джакометти. Эту работу художник создал в 1961 году и отображает жизненное величие. «Созидательный человеческий образ, устремляющийся в вечность», - так скульптура была представлена на аукционе. Эта скульптура нашла своего покупателя на торгах Sothby's в британской столице за 104,327 миллиона долларов.

Компанию «Кролику» составляет и изваяние череап «За любовь Господа» авторства Дэмьена Хёрста из Соединённого Королевства. Мастер сделал копию европейского черепа из платины. В своей работе при помощи лазера скульптор сделал гнёзда для драгоценных камней (всего их в скульптуре 8601), а также вставил настоящие зубы в платиновую челюсть. Скульптуру «За любовь Господа» продали в 2010 году за 100 миллионов долларов.