ИА "Ореанда-Новости" В украинской столице установили новую скульптурную композицию. Символичным стало место выбора расположения скульптуры.

Скульптура носит название «Противостояние». По словам автора проекта Алексея Золотарёва, скульптура посвящена событиям пятилетней давности, которые названы Революцией достоинства. Местом расположения нового объекта стал бульвар Шевченко - бывшее место нахождения памятника Владимиру Ленина. Это является символичным с точки зрения современной ситуации на Украине – таким образом, государство избавляется от прошлого, отмеченного тоталитарным режимом. Проект «Противостояние» стал победителем конкурса, инициатором которого выступил Украинский кризисный медиацентр. В настоящее время принято решение о временной установке памятника.

На открытии присутствовала директор департамента культуры Киевской городской государственной администрации Диана Попова. По её словам, проект Алексея Золотарёва является попыткой придать чувству внутреннего напряжения, конфликта и неконтролируемой разумом силы визуального облика. По словам самого автора скульптуры, эскиз возник ещё в 2014 году, однако окончательное оформление проект получил спустя пять лет. Также Золотарёв признался, что следит за комментариями в адрес своего произведения, но считает, что по всей Украине нет такого компетентного критика, к мнению которого стоило бы прислушиваться.

Напомним, что Алексей Золотарёв является победителем многих творческих состязаний. В 2012 году он победил в фестивале современной скульптуры Kyiv Sculpture Project, в 2016 — стал лауреатом премии киевского городского головы. Персональные выставки проходили в Германии. В 2013 году Алексей Золотарёв и его сотоварищи выступил в роли основателей творческой резиденции GAZ.