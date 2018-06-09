ОРЕАНДА-НОВОСТИ 9 мая воистину можно назвать долгожданной датой для всех жителей Красноярска, ведь именно в это время принято праздновать день города. В этом году ему исполняется ровно 390 лет со дня основания. Ещё 10 лет до круглой даты в виде 400 лет. В честь такого долгожданного события мэром города Сергеем Ереминовым возле основного красноярского символа в виде часовни Параскевы Пятницы был поднят городской флаг. Все это сопровождалось выстрелами из пушек и музыкой.

После данного события началась вторая часть празднования, во время которой прошло крупное Торжественное собрание в честь Дня Рождения города. На нём 7 местных жителей получили особые награды за заслуги перед городом. Дословно они называются «Почетный гражданин города Красноярска», а также награды «За заслуги перед городом Красноярском».

В своей праздничной речи мэр города так же обозначил цели, которые городу предстоит выполнить, вступая в своё 400-летие. С его слов, дабы Красноярск достойно провёл свои 10 лет перед юбилеем, необходимо уделить первостепенное внимание таким вещам как: инфраструктура, организация, и духовность. Так же в целях мэра стоит сделать Красноярск столичным городом, превратив город в мегаполис с наукой, бизнесом и процветающим населением. К счастью, в данном случае слова от дел недалеко уходят. Уже готово несколько проектов, поспособствующих улучшению и без того прекрасного города.

К примеру, один из них заключается в создании универсиады. Это не только повысит интерес к спорту среди молодёжи, но и поспособствует улучшению спортивно инфраструктуре. Ещё один из основных проектов это «Енисенская Сибирь». Он в первую очередь затрагивает развитие науки в городе, что безусловно является благом.

Праздничная программа получила весьма символическое название – «Без десяти четыреста». Сама она будет проходить поэтапно. Первая часть идет с 1 по 12 июня, а вторая до 25. Первый этап был поделён на так называемые «минуты» в количестве 10 штук. Во время первой в городе проходили различные детские карнавалы. 9 июля является уже 7 минутой.