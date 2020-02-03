03.02.2020, 15:55
СМИ назвали претендентов от России на участие в «Евровидении»
ИА «Ореанда-Новости». Опубликован шорт-лист претендентов на участие в музыкальном конкурсе «Евровидение — 2020» от России, пишут «Известия» со ссылкой на издание Super.
Среди кандидатов числятся певица Zivert (Юлия Зиверт), группа Little Big, исполнитель из Казахстана Димаш Кудайберген и Полина Гагарина. При этом Гагарина уже участвовала в конкурсе в 2015 году. Тогда она заняла второе место с песней A Million Voices.
Сейчас уже известно, что конкурсант из России выступит в первом полуфинале «Евровидения». Финал конкурса пройдёт 16 мая в Роттердаме.
Среди кандидатов числятся певица Zivert (Юлия Зиверт), группа Little Big, исполнитель из Казахстана Димаш Кудайберген и Полина Гагарина. При этом Гагарина уже участвовала в конкурсе в 2015 году. Тогда она заняла второе место с песней A Million Voices.
Сейчас уже известно, что конкурсант из России выступит в первом полуфинале «Евровидения». Финал конкурса пройдёт 16 мая в Роттердаме.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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