Среди кандидатов числятся певица Zivert (Юлия Зиверт), группа Little Big, исполнитель из Казахстана Димаш Кудайберген и Полина Гагарина. При этом Гагарина уже участвовала в конкурсе в 2015 году. Тогда она заняла второе место с песней A Million Voices.Сейчас уже известно, что конкурсант из России выступит в первом полуфинале «Евровидения». Финал конкурса пройдёт 16 мая в Роттердаме.