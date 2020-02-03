ИА «Ореанда-Новости». Опубликован шорт-лист претендентов на участие в музыкальном конкурсе «Евровидение — 2020» от России, пишут «Известия» со ссылкой на издание Super.

Среди кандидатов числятся певица Zivert (Юлия Зиверт), группа Little Big, исполнитель из Казахстана Димаш Кудайберген и Полина Гагарина.  При этом Гагарина уже участвовала в конкурсе в 2015 году. Тогда она заняла второе место с песней A Million Voices.

Сейчас уже известно, что конкурсант из России выступит в первом полуфинале «Евровидения». Финал конкурса пройдёт 16 мая в Роттердаме.