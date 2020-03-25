25.03.2020, 10:52
СМИ рассказали о скандальном уходе Домогарова из МХАТ имени Горького
ИА «Ореанда-Новости». Актёр Александр Домогаров ушел из МХАТ имени Горького. Издание Starhit сообщает, что актёр назвал театр, в спектаклях которого он принимал участие, "лже-театром".
Артист уведомил о разрыве отношений с теми, кто руководит театром, и финансовым директором. Он заявил, что, до тех пор, пока руководство театра не извинится, он не намерен с театром сотрудничать. Далее он заявил, что, даже если перед ним извинятся, он всё равно не изменит своего решения.
Домогаровым было сказано, что он стал "заложником некрасивой ситуации". Актёр продолжает работать в Театре Моссовета, представителем которого он является уже на протяжении двадцати пяти лет. В МХАТе Домогаров работал в качестве приглашённого артиста.
Артист уведомил о разрыве отношений с теми, кто руководит театром, и финансовым директором. Он заявил, что, до тех пор, пока руководство театра не извинится, он не намерен с театром сотрудничать. Далее он заявил, что, даже если перед ним извинятся, он всё равно не изменит своего решения.
Домогаровым было сказано, что он стал "заложником некрасивой ситуации". Актёр продолжает работать в Театре Моссовета, представителем которого он является уже на протяжении двадцати пяти лет. В МХАТе Домогаров работал в качестве приглашённого артиста.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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