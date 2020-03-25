Артист уведомил о разрыве отношений с теми, кто руководит театром, и финансовым директором. Он заявил, что, до тех пор, пока руководство театра не извинится, он не намерен с театром сотрудничать. Далее он заявил, что, даже если перед ним извинятся, он всё равно не изменит своего решения.Домогаровым было сказано, что он стал "заложником некрасивой ситуации". Актёр продолжает работать в Театре Моссовета, представителем которого он является уже на протяжении двадцати пяти лет. В МХАТе Домогаров работал в качестве приглашённого артиста.