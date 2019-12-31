ИА «Ореанда-Новости». Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.



Так, действие фильма происходит через 20 лет после событий, показанных во второй части «Гарри Поттера и Даров смерти». В картине примут участие многие актёры из первого состава. А автор книг Джоан Роулинг может выступить в качестве сценариста.



Одним из главных героев фильма может стать дочь злодея Волан-де-Морта. Предполагается, что она попытается воскресить своего отца. Кроме того, ожидается, что фильм положит начало сериалу об Альбусе Северусе — сыне Гарри Поттера.