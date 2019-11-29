ИА «Ореанда-Новости». Как сообщают СМИ, Венгрия решила не участвовать в Евровидении.

В следующем году Евровидение пройдёт без участника от Венгрии. Как сообщает новостной портал Index, причиной отказа могли стать сексуальные меньшинства среди участников конкурса.

Официальный же повод пропустить европейский конкурс не оглашается. В СМИ подозревают, что всё дело в премьер-министре страны. Его политика проходит под лозунгом «семья прежде всего» и восхваляет традиционные ценности.

Трансляция конкурса на телевидении страны всё же состоится.

Конкурс «Евровидение - 2020» состоится с 12 по 16 мая в Роттедаме. Слоганом события стал призыв «open up» (откройся).