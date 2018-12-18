"Собибор" Хабенского не будет представлять Россию на Оскаре
ИА «Ореанда-Новости» Фильм Константина Хабенского «Собибор» не попал в шорт-лист премии Оскар в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
На сайте Американской академии киноискусств опубликован список из 9 фильмов, которые будут бороться за золотую статуэтку в 2019 году в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
В шорт-лист попали:
- «Перелетные птицы» («Birds of Passage», Колумбия)
- «Виновный» («The Guilty», Дания)
- «Работа без авторства» («Never Look Away», Германия)
- «Магазинные воришки» («Shoplifters», Япония)
- «Айка» («Ayka», Казахстан)
- «Капернаум» («Capernaum», Ливан)
- «Рома» («Roma», Мексика)
- «Холодная война» («Cold War», Польша)
- «Пылающий» («Burning», Южная Корея)
Одним из 87 претендентов в лонг-листе также был фильм режиссёра Сергея Лозницы «Донбас», он представлял Украину.
Церемония вручения премии Оскар пройдёт в Лос-Анджелесе 24 февраля.
«Собибор» - военная драма, дебютная работа Константина Хабенского в качестве режиссёра, в которой он исполнил главную роль. Премьера кинокартины состоялась в мае этого года. Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о единственном успешном восстании за всю историю существования лагерей смерти, вспыхнувшем в нацистском лагере Собибор под предводительством Александра Печерского в 1943 году. После побега заключённых концлагерь был уничтожен немецким командованием. Одним из авторов идеи выступил Министр Культуры Владимир Мединский.
Ранее сообщалось, что создатели «Собибора» будут работать над новой картиной о Нюрнбергском процессе, идею этого фильма также предложил Минкульт. Картину предполагается выпустить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.
В 2018 году на Оскар от России был выдвинут фильм режиссёра Андрея Звягинцева «Нелюбовь», но награду лента не получила.
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