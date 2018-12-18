ИА «Ореанда-Новости» Фильм Константина Хабенского «Собибор» не попал в шорт-лист премии Оскар в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

На сайте Американской академии киноискусств опубликован список из 9 фильмов, которые будут бороться за золотую статуэтку в 2019 году в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

В шорт-лист попали:

«Перелетные птицы» («Birds of Passage», Колумбия)

«Виновный» («The Guilty», Дания)

«Работа без авторства» («Never Look Away», Германия)

«Магазинные воришки» («Shoplifters», Япония)

«Айка» («Ayka», Казахстан)

«Капернаум» («Capernaum», Ливан)

«Рома» («Roma», Мексика)

«Холодная война» («Cold War», Польша)

«Пылающий» («Burning», Южная Корея)

Одним из 87 претендентов в лонг-листе также был фильм режиссёра Сергея Лозницы «Донбас», он представлял Украину.

Церемония вручения премии Оскар пройдёт в Лос-Анджелесе 24 февраля.

«Собибор» - военная драма, дебютная работа Константина Хабенского в качестве режиссёра, в которой он исполнил главную роль. Премьера кинокартины состоялась в мае этого года. Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о единственном успешном восстании за всю историю существования лагерей смерти, вспыхнувшем в нацистском лагере Собибор под предводительством Александра Печерского в 1943 году. После побега заключённых концлагерь был уничтожен немецким командованием. Одним из авторов идеи выступил Министр Культуры Владимир Мединский.

Ранее сообщалось, что создатели «Собибора» будут работать над новой картиной о Нюрнбергском процессе, идею этого фильма также предложил Минкульт. Картину предполагается выпустить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.

В 2018 году на Оскар от России был выдвинут фильм режиссёра Андрея Звягинцева «Нелюбовь», но награду лента не получила.