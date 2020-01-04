ИА «Ореанда-Новости». Сергей Собянин поздравил народного художника СССР Зураба Церетели с днём рождения.

Мэр Москвы поздравил с 86-м днём рождения президента Россиийской академии художеств, народного художника СССР Зураба Церетели. По его словам, Церетели принадлежит к числу выдающихся художников современности.

На сайте администрации столицы России опубликована поздравительная телеграмма. В ней мэр Москвы заявил, что работы Церетели являются гордостью всего искусства государства. Его творчество всегда вызывало и будет вызывать огромный интерес как отечественных любителей искусства, так и зарубежных.

Зураб Церетели родился в Тифлисе в 1934 году. С тех пор он стал одним из самых выдающихся художников современности, занял пост президента Российской академии художеств и стал символом отечественной живописи.