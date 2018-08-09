ИА «Ореанда-Новости». Со слов мэра столицы Сергея Собянина, западные коллеги с завистью смотрят на изменения Москвы. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Киселёву, который тот опубликовал в социальных сетях.



Согласно информации мэра Москвы, российская столица обогнала по динамике развития Пекин – в последнем составленном рейтинге развивающихся мировых городов Москва стала первой.

«Но мы постоянно находимся с ними в соревновании», – отметил Собянин.

Он также рассказал, что ранее на первых встречах с коллегами на него смотрели с пренебрежением, свысока или снисходительностью, а сейчас всё изменилось

«С нами говорят с какой-то завистью и недоверием: "Как же такое могло произойти в Москве? Такого не может быть, чтобы они такое сделали», – рассказал Сергей Собянин.







По информации мэра Москвы, в городе на данный момент отреставрировано 900 памятников архитектуры, что вызывает у коллег из других стран изумление, потому что такой масштаб реставрации является уникальным за всю историю человечества

«В мире никогда никто такой масштаб реставрации не делал, никогда, за всю историю человечества!» — отметил чиновник.

Он также сообщил, что в 2011 году столичным властям «даже показать нечего было» на крупнейшей выставке «Denkmal, Россия — Москва», посвящённой реставрации памятников архитектуры. Тогда были «буквально единицы каких-то объектов, которые только начинали реставрировать».

Мэр добавил, что привести в порядок общественное пространство является обязанностью города, чтобы сделать его «продолжением дома» для москвичей.

В феврале текущего года стало известно, что Москва стала лидером рейтинга европейских городов будущего – она заняла шестое место среди всех оцениваемых европейских городов, а в Восточной Европе – первой.

В рейтинге восточных городов за Москвой расположились столицы Польши, Румынии, Чехии, Словакии и Венгрии. Также Москву эксперты определили на пятое место среди европейских городов, дружелюбных для бизнеса. Всего в рамках исследования оценивались 301 европейский город и 150 регионов.