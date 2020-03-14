ИА «Ореанда-Новости». Солист группы Little Big рассказал о том, как проходил отбор на Евровидение. Илья Прусикин заявил на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, что коллектив даже не рассчитывал на победу, когда отправлял заявку на конкурс.

Артист отметил, что в прошлом году группа уже пыталась в шутку пройти отбор на Евровидение, однако тогда ничего не вышло.

Прусикин рассказал, что «прикол вышел из-под контроля», так как в этом году группа также, шутя, отправила заявку. Однако в этот раз артистам ответили.

Российская группа Little Big представит Россию с песней «Uno» на Евровидении-2020. Музыкальный конкурс состоится с 12 по 16 мая в Нидерландах.