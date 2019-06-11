ИА «Ореанда-Новости» . Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва страдает диссоциативным расстройством идентичности. Об этом сообщает StarHit во вторник, 11 июня.

В опубликованной изданием справке говорится, что артистка не несёт ответственности за неадекватные и даже незаконные действия, которые может совершить в ходе своих концертов. Заверенный директором медицинского центра психологии и наркологии документ является бессрочным, не требует обновления и дополнительного подтверждения.

Неизвестно, как давно Плетнёвой поставили подобный диагноз. Утверждается, что команда певицы заранее предупреждает организаторов концертов о её заболевании, а к договору с площадкой для выступления прилагает копию медицинской справки.

Напомним, осенью 2018 года Плетнева попала в больницу. Позднее она рассказала, что доктора обнаружили у неё бактерии легионеллы, способные провоцировать легочные заболевания. До госпитализации артистка неделю страдала от удушающих приступов кашля и принимала таблетки в увеличенных дозах, чтобы иметь возможность петь.