Егорова – выпускница Московской консерватории, лауреат престижных международных конкурсов, одна из наиболее востребованных русских пианисток за рубежом и педагог, чьи мастер-классы высоко ценятся во всём мире.Её манеру исполнения отличает глубина и оригинальность художественной мысли, новаторство интерпретации, богатство нюансировки. «Виолетта обладает большим артистическим обаянием, незаурядными виртуозными возможностями. Очень профессиональна. Это уже сложившийся музыкант, обладающий своим почерком», – писал об артистке легендарный педагог, профессор Лев Наумов.Репертуар Егоровой обширен и разнообразен: в нём – более сорока концертов для фортепиано с оркестром, сольные монографические программы, посвящённые Шуману, Бетховену, Листу, а также произведения современных композиторов.Рахманиновском зале Виолетта представит творчество Шопена и Скрябина. В её исполнении в первом отделении концерта прозвучат полонезы, скерцо и баллада Шопена, а во втором – Девятая соната и 24 прелюдии Скрябина.

В программе:

Шопен – Полонезы:

до-диез минор, соч.26 №1

ми-бемоль минор, соч.26 №2

ля-бемоль мажор, соч.53

– Скерцо №3 до-диез минор, соч.39

– Баллада №4 фа минор, соч.52

Скрябин – Соната №9, соч.68

– 24 прелюдии, соч.11