15.10.2019, 17:27
Сольный концерт Виолетты Егоровой пройдет 2 ноября в Московской консерватории
ИА «Ореанда-Новости». 2 ноября в 19:00 искушённых консерваторцев ждет встреча с виртуозной пианисткой Виолеттой Егоровой.
Егорова – выпускница Московской консерватории, лауреат престижных международных конкурсов, одна из наиболее востребованных русских пианисток за рубежом и педагог, чьи мастер-классы высоко ценятся во всём мире.
Её манеру исполнения отличает глубина и оригинальность художественной мысли, новаторство интерпретации, богатство нюансировки. «Виолетта обладает большим артистическим обаянием, незаурядными виртуозными возможностями. Очень профессиональна. Это уже сложившийся музыкант, обладающий своим почерком», – писал об артистке легендарный педагог, профессор Лев Наумов.
Репертуар Егоровой обширен и разнообразен: в нём – более сорока концертов для фортепиано с оркестром, сольные монографические программы, посвящённые Шуману, Бетховену, Листу, а также произведения современных композиторов.
Рахманиновском зале Виолетта представит творчество Шопена и Скрябина. В её исполнении в первом отделении концерта прозвучат полонезы, скерцо и баллада Шопена, а во втором – Девятая соната и 24 прелюдии Скрябина.
Егорова – выпускница Московской консерватории, лауреат престижных международных конкурсов, одна из наиболее востребованных русских пианисток за рубежом и педагог, чьи мастер-классы высоко ценятся во всём мире.
Её манеру исполнения отличает глубина и оригинальность художественной мысли, новаторство интерпретации, богатство нюансировки. «Виолетта обладает большим артистическим обаянием, незаурядными виртуозными возможностями. Очень профессиональна. Это уже сложившийся музыкант, обладающий своим почерком», – писал об артистке легендарный педагог, профессор Лев Наумов.
Репертуар Егоровой обширен и разнообразен: в нём – более сорока концертов для фортепиано с оркестром, сольные монографические программы, посвящённые Шуману, Бетховену, Листу, а также произведения современных композиторов.
Рахманиновском зале Виолетта представит творчество Шопена и Скрябина. В её исполнении в первом отделении концерта прозвучат полонезы, скерцо и баллада Шопена, а во втором – Девятая соната и 24 прелюдии Скрябина.
В программе:
Шопен – Полонезы:
до-диез минор, соч.26 №1
ми-бемоль минор, соч.26 №2
ля-бемоль мажор, соч.53
– Скерцо №3 до-диез минор, соч.39
– Баллада №4 фа минор, соч.52
Скрябин – Соната №9, соч.68
– 24 прелюдии, соч.11
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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