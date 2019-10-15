ИА «Ореанда-Новости». 2 ноября в 19:00 искушённых консерваторцев ждет встреча с виртуозной пианисткой Виолеттой Егоровой.

Егорова – выпускница Московской консерватории, лауреат престижных международных конкурсов, одна из наиболее востребованных русских пианисток за рубежом и педагог, чьи мастер-классы высоко ценятся во всём мире.

Её манеру исполнения отличает глубина и оригинальность художественной мысли, новаторство интерпретации, богатство нюансировки. «Виолетта обладает большим артистическим обаянием, незаурядными виртуозными возможностями. Очень профессиональна. Это уже сложившийся музыкант, обладающий своим почерком», – писал об артистке легендарный педагог, профессор Лев Наумов.

Репертуар Егоровой обширен и разнообразен: в нём – более сорока концертов для фортепиано с оркестром, сольные монографические программы, посвящённые Шуману, Бетховену, Листу, а также произведения современных композиторов.

Рахманиновском зале Виолетта представит творчество Шопена и Скрябина. В её исполнении в первом отделении концерта прозвучат полонезы, скерцо и баллада Шопена, а во втором – Девятая соната и 24 прелюдии Скрябина.

В программе:

Шопен – Полонезы:

                               до-диез минор, соч.26 №1

                               ми-бемоль минор, соч.26 №2

                               ля-бемоль мажор, соч.53

           – Скерцо №3 до-диез минор, соч.39

           – Баллада №4 фа минор, соч.52

Скрябин   – Соната №9, соч.68

                – 24 прелюдии, соч.11