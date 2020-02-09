ИА «Ореанда-Новости».Днём 9 февраля сообщалось о том, что полицейские совали съёмки нового клипа на песню «Бесит» группы Pussy Riot. Об этом сообщила в социальных сетях участница группы Надежда Толоконникова.

По словам артистки, начавшиеся в 12 дня съёмки должны были продлится до 6 утра. Но их пришлось приостановить из-за вмешательства полицейских. Правоохранительные органы прервали съёмки с целью уточнить, нет ли в клипе пропаганды гомосексуализма и экстремизма. После того, как полицейские и начальство «Ленфильма» удалились до выяснение деталей, в студии погас свет.

«Ленфильма» Инесса Юрченко, история была придумана артистками с целью привлечения внимания.

По словам, директора