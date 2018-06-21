21.06.2018, 22:08
Сосед Баталовых по даче сделал неожиданное признание об актёре
ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Не один год российский актёр Алексей Баталов находился в конфликте со своим соседом по даче Вадимом Эльгартом. После того, как артист скончался, его место в выяснении отношений заняла его супруга Гитана Аркадьевна. Многочисленные судебные разбирательства ни к чему не привели. В конце концов Вадим Эльгарт решил расставить всё по своим местам в телевизионной студии в рамках программы «Прямой эфир». Мужчина заявил, что уже давно пытается связаться с женой Баталова, чтобы сказать, что он не претендует на баню, из-за которой идёт так много споров и готов её отдать. Однако супруга актёра игнорирует попытки Эльгарта связаться с ней. Также сосед артистов взял с собой 300 тысяч рублей, которые собирался отдать родным Баталова, что они смогли снести здание и установить новое ограждение.
По словам Вадима Эльгорта, они с Баталовым были хорошими друзьями, но их отношения ухудшились, когда у артиста появились проблемы личного характера. Мужчина заявил, что актёр неоднократно изменял своей жене. Поклонники Баталова не могут поверить в правдивость слов Эльгорта, так как артист никогда не упускал возможности публично признаться в любви своей жене. Пара прожила вместе более пятидесяти лет.
Вадим Эльгорт признался, что ему больше не хочется ссориться с семьёй артистов, а бесконечные судебные разбирательства стали причиной, возникших у него проблем со здоровьем. Гости студии посоветовали Эльгорту лично организовать снос бани, однако мужчина заявил, что не сможет сам разрушить здание, которое создавал долгое время.
В завершение программы друзья актёра, гости студии и ведущий программы Андрей Малахов пожелали Вадиму Эльгарту прийти к согласию с родными артиста и поскорее разрешить конфликтную ситуацию, придя к компромиссу.
Источник: ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ
Комментарии