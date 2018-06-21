По словам Вадима Эльгорта, они с Баталовым были хорошими друзьями, но их отношения ухудшились, когда у артиста появились проблемы личного характера. Мужчина заявил, что актёр неоднократно изменял своей жене. Поклонники Баталова не могут поверить в правдивость слов Эльгорта, так как артист никогда не упускал возможности публично признаться в любви своей жене. Пара прожила вместе более пятидесяти лет.

Вадим Эльгорт признался, что ему больше не хочется ссориться с семьёй артистов, а бесконечные судебные разбирательства стали причиной, возникших у него проблем со здоровьем. Гости студии посоветовали Эльгорту лично организовать снос бани, однако мужчина заявил, что не сможет сам разрушить здание, которое создавал долгое время.

В завершение программы друзья актёра, гости студии и ведущий программы Андрей Малахов пожелали Вадиму Эльгарту прийти к согласию с родными артиста и поскорее разрешить конфликтную ситуацию, придя к компромиссу.







