ИА «Ореанда-Новости» Специалисты портала «Кино Mail.ru» проанализировали фильмы российского производства XXI века, которым зрители поставили наибольшее количество оценок, и составили соответствующие рейтинги.

Списки ожидаемо отличаются в зависимости от возраста пользователей ресурса, однако самой популярной картиной во всех возрастных категориях стала спортивная драма «Легенда № 17» Николая Лебедева.

Что касается молодых людей в возрасте 18–24 лет, лидерами рейтинга здесь стали «Кухня в Париже» Дмитрия Дьяченко, «В спорте только девушки» Евгения Невского, «Горько!» Жоры Крыжовникова.

Зрители от 25 до 34 лет предпочитают «Левиафан» Андрея Звягинцева, «Географ глобус пропил» Александра Велединского и «Битву за Севастополь» Сергея Мокрицкого.

35–44-летние чаще всего ставили оценки кинолентам «Сталинград» Фёдора Бондарчука, «Остров» Павла Лунгина, «Жмурки» Алексея Балабанова.

Те же, кто старше 45 лет, предпочитают фильмы о войне: «Адмирал» Андрея Кравчука, «9-я рота» Федора Бондарчука, «В августе 44-го» Михаила Пташука.