ИА "Ореанда-Новости" Советской и российской актрисе Раисе Рязановой исполнилось сегодня семьдесят пять лет. Свою творческую деятельность актриса ведёт до сих пор, выходя на сцену Московского театра Олега Табакова.

Раиса Рязанова родилась в Казахстане, в городе Петропавловск. Отца девочка никогда не знала, мать родила её от мужчины, у которого уже была семья и шестеро детей. В раннем детстве Рязанова переехала в Подмосковье. Закончила музыкальное училище в городе Рязани, работала в местном областном театре. Государственный институт театрального искусства имени А.В. Луначарского(или ГИТИС) Рязанова закончила в 1969 году. Вышла замуж и родила сына Данилу, который стал единственным ребёнком у актрисы. Однако семейная жизнь у Рязановой так и не сложилась, и пара развелась. Легендарная кинолента Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» мало что изменило в жизни артистки. Она по-прежнему много снималась в кино, играя роли «женщин из народа». За роль Антонины в фильме она получила в 1981 году Государственную премию СССР. Время перестройки для Раисы Рязановой отмечено затишьем в съёмках. В 1993 году получила звание заслуженной артистки России, в 2005 году – народной артистки РФ. С этого же года артистка состоит в труппе Московского театра Олега Табакова. Рязанова призналась, что работать в театре гораздо тяжелее, чем сниматься в кино, но эта работа более интересная и увлекательная.

Прошлый год для Раисы Рязановой был отмечен выходом документального фильма о её жизни и работе в кино и театре под названием «Раиса Рязанова. День и вся жизнь».



