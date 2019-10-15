Список. Как отмечают критики, именно эти сто фильмов можно пересмотреть перед праздников Хэллоуин.Эти киноленты способны конкурировать с современными ужастиками, не смотря на то, некоторая их часть снята ещё в чёрно-белом формате.Хэллоуин - это международный праздник, который отмечается 31 октября на кануне Дня всех святых.