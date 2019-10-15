15.10.2019, 00:45
Советский «Вий» попал в 100 самых страшных фильмов
ИА «Ореанда-Новости». Экранизация романа Николая Васильевича Гоголя от 1967 года вошла в сто самых страшных фильмов за всё время кинематографа.
Список 100 фильмов в стиле хоррор составило издание IndieWire. 89 место этого списка занимает советский фильм «Вий». Как отмечают критики, именно эти сто фильмов можно пересмотреть перед праздников Хэллоуин.
Первые 10 мест заняли фильмы, которые были выпущены до 1980 года. Эти киноленты способны конкурировать с современными ужастиками, не смотря на то, некоторая их часть снята ещё в чёрно-белом формате.
Хэллоуин - это международный праздник, который отмечается 31 октября на кануне Дня всех святых.
Список 100 фильмов в стиле хоррор составило издание IndieWire. 89 место этого списка занимает советский фильм «Вий». Как отмечают критики, именно эти сто фильмов можно пересмотреть перед праздников Хэллоуин.
Первые 10 мест заняли фильмы, которые были выпущены до 1980 года. Эти киноленты способны конкурировать с современными ужастиками, не смотря на то, некоторая их часть снята ещё в чёрно-белом формате.
Хэллоуин - это международный праздник, который отмечается 31 октября на кануне Дня всех святых.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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