Кроме того, художники студии разработали 3D-модели некоторых персонажей мультфильмов из «золотой коллекции». Однако в студии отмечают, что новых мультиков с участием этих героев пока ждать не стоит.Пока в 3D могут выйти такие мультики, как «Чебурашка», «Попугай Кеша» и другие.