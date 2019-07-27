27.07.2019, 20:23
«Союзмультфильм» выпустит «Чебурашку» и другие популярные мультики в 3D
ИА «Ореанда-Новости». Студия «Союзмультфильм» планирует выпустить популярные мультфильмы в формате 3D, пишет РИА Новости.
Кроме того, художники студии разработали 3D-модели некоторых персонажей мультфильмов из «золотой коллекции». Однако в студии отмечают, что новых мультиков с участием этих героев пока ждать не стоит.
Пока в 3D могут выйти такие мультики, как «Чебурашка», «Попугай Кеша» и другие.
Кроме того, художники студии разработали 3D-модели некоторых персонажей мультфильмов из «золотой коллекции». Однако в студии отмечают, что новых мультиков с участием этих героев пока ждать не стоит.
Пока в 3D могут выйти такие мультики, как «Чебурашка», «Попугай Кеша» и другие.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии